Cisco ASA & FTD - Denial of Service CVE-2024-20353
- Severity
- EPSS Score
- EPSS Percentile
- Vulnerability description
- Not available
- Risk description
- Not available
- Recommendation
- Not available
- References
- https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-websrvs-dos-X8gNucD2https://blog.talosintelligence.com/arcanedoor-new-espionage-focused-campaign-found-targeting-perimeter-network-devices/https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.htmlhttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20353
- Codename
- Not available
- Detectable with
- Network Scanner
- Scan engine
- Nuclei
- Cisa Kev
- Yes
- Exploitable with Sniper
- No
- CVE Published
- Apr 24, 2024
- Detection added at
- Software Type
- Not available
- Vendor
- cisco
- Product
- adaptive_security_appliance_software
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