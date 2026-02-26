Navis DocumentCloud <0.1.1 - Cross-Site Scripting CVE-2015-2807
- Severity
- EPSS Score
- EPSS Percentile
- Vulnerability description
- Not available
- Risk description
- Not available
- Recommendation
- Not available
- References
- https://advisories.dxw.com/advisories/publicly-exploitable-xss-in-wordpress-plugin-navis-documentcloud/https://security.dxw.com/advisories/publicly-exploitable-xss-in-wordpress-plugin-navis-documentcloud/https://wordpress.org/plugins/navis-documentcloud/changelog/https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2015-2807https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8164
- Codename
- Not available
- Detectable with
- Network Scanner
- Scan engine
- Nuclei
- Cisa Kev
- No
- Exploitable with Sniper
- No
- CVE Published
- Sep 1, 2015
- Detection added at
- Software Type
- Not available
- Vendor
- Not available
- Product
- Not available
Detect this vulnerability now!
Check your clients' targets (or your own) for this vulnerability and thousands more! Get proof for validation with our ethical hacking toolkit.