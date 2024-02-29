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WordPress Ultimate Member 2.1.3 - 2.8.2 – SQL Injection CVE-2024-1071

Severity
EPSS Score
EPSS Percentile
Vulnerability description
Not available
Risk description
Not available
Recommendation
Not available
References
https://www.wordfence.com/blog/2024/02/2063-bounty-awarded-for-unauthenticated-sql-injection-vulnerability-patched-in-ultimate-member-wordpress-plugin/https://securityonline.info/cve-2024-1071-wordpress-ultimate-member-plugin-under-active-attack/https://plugins.trac.wordpress.org/browser/ultimate-member/tags/2.8.2/includes/core/class-member-directory-meta.php?rev=3022076https://plugins.trac.wordpress.org/browser/ultimate-member/tags/2.8.2/includes/core/class-member-directory-meta.php?rev=3022076#L666https://plugins.trac.wordpress.org/browser/ultimate-member/tags/2.8.2/includes/core/class-member-directory-meta.php?rev=3022076#L858
Codename
Not available
Detectable with
Network Scanner
Scan engine
Nuclei
Cisa Kev
No
Exploitable with Sniper
No
CVE Published
Mar 13, 2024
Detection added at
Software Type
Not available
Vendor
ultimatemember
Product
ultimate_member

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