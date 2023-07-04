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Xiaomi Mi WiFi R3G Routers - Local file Inclusion CVE-2019-18371

Severity
EPSS Score
EPSS Percentile
Vulnerability description
Not available
Risk description
Not available
Recommendation
Not available
References
https://ultramangaia.github.io/blog/2019/Xiaomi-Series-Router-Command-Execution-Vulnerability.htmlhttps://github.com/UltramanGaia/Xiaomi_Mi_WiFi_R3G_Vulnerability_POC/blob/master/arbitrary_file_read_vulnerability.pyhttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-18371https://github.com/password520/Penetration_PoChttps://github.com/UltramanGaia/Xiaomi_Mi_WiFi_R3G_Vulnerability_POC
Codename
Not available
Detectable with
Network Scanner
Scan engine
Nuclei
Cisa Kev
No
Exploitable with Sniper
No
CVE Published
Oct 23, 2019
Detection added at
Software Type
Not available
Vendor
mi
Product
millet_router_3g_firmware

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