Xiaomi Mi WiFi R3G Routers - Local file Inclusion CVE-2019-18371
- Severity
- EPSS Score
- EPSS Percentile
- Vulnerability description
- Not available
- Risk description
- Not available
- Recommendation
- Not available
- References
- https://ultramangaia.github.io/blog/2019/Xiaomi-Series-Router-Command-Execution-Vulnerability.htmlhttps://github.com/UltramanGaia/Xiaomi_Mi_WiFi_R3G_Vulnerability_POC/blob/master/arbitrary_file_read_vulnerability.pyhttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-18371https://github.com/password520/Penetration_PoChttps://github.com/UltramanGaia/Xiaomi_Mi_WiFi_R3G_Vulnerability_POC
- Codename
- Not available
- Detectable with
- Network Scanner
- Scan engine
- Nuclei
- Cisa Kev
- No
- Exploitable with Sniper
- No
- CVE Published
- Oct 23, 2019
- Detection added at
- Software Type
- Not available
- Vendor
- mi
- Product
- millet_router_3g_firmware
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