Cisco Unified Communications Manager - Remote Code Execution CVE-2026-20045
- Severity
- EPSS Score
- EPSS Percentile
- Vulnerability description
- Not available
- Risk description
- Not available
- Recommendation
- Not available
- References
- https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-voice-rce-mORhqY4bhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sustaining/cucm_b_readme-14su5.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/15/SU4/cucm_b_release-notes-for-cucm-imp-15su4.htmlhttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-20045
- Codename
- Not available
- Detectable with
- Network Scanner
- Scan engine
- Nuclei
- Cisa Kev
- Yes
- Exploitable with Sniper
- No
- CVE Published
- Jan 21, 2026
- Detection added at
- Software Type
- Not available
- Vendor
- cisco
- Product
- unified_communications_manager
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