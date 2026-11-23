Semantic MediaWiki <= 7.1.0 - Reflected Cross-Site Scripting CVE-2026-77608
- Severity
- EPSS Score
- EPSS Percentile
- Vulnerability description
- Not available
- Risk description
- Not available
- Recommendation
- Not available
- References
- https://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticMediaWiki/security/advisories/GHSA-59xw-qv23-j3rchttps://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticMediaWiki/commit/dac6eb79ee72d5a90ad36672be444060dc4e5790https://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticMediaWiki/releases/tag/7.2.0https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-77608
- Codename
- Not available
- Detectable with
- Network Scanner
- Scan engine
- Nuclei
- Cisa Kev
- No
- Exploitable with Sniper
- No
- CVE Published
- Sep 18, 2026
- Detection added at
- Software Type
- Not available
- Vendor
- semantic-mediawiki
- Product
- semantic_mediawiki
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